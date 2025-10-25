Livestream premium Pay per View 5,90 € Teampass 25/26 - Thüringer HC 35,00 € Abbonamento squadra 2026/27 39,90 € Abbonamento principale HBF 26/27 49,90 € Continua Thüringer HC vs. FRISCH AUF Göppingen Thüringer HC Frauen 12/09/26, 15:45 IN ARRIVO Da 5,90 € Segui Alsco Handball Bundesliga Femminile: video in diretta della partita Thüringer HC vs. FRISCH AUF Göppingen. PallamanoThüringer HC FrauenFRISCH AUF Göppingen FrauenfrauenThüringer HC Frauen è responsabile del segnale live, dei commentatori e della moderazione della chat.