@tks49ers
Offizielles Profil der TKS49ers
Pallacanestro
ProB Nord: SC Rist Wedel vs. TKS 49ers
SC Rist Wedel· 26/03/26, 18:52
ProB Nord: Seawolves Academy vs TKS 49ers
Seawolves Academy· 07/03/26, 17:01
ProB Nord: ETB Miners vs TKS 49ers
ETB Miners· 21/02/26, 18:15
ProB Nord: BSW Sixers vs TKS 49ers
BSW Sixers· 08/02/26, 14:43
ProB Nord: Iserlohn Kangaroos vs. TKS 49ers
Iserlohn Kangaroos· 24/01/26, 18:15
ProB Nord: Itzehoe Eagles vs. TKS 49ers
Itzehoe Eagles· 10/01/26, 18:15
ProB Nord: EN BASKETS Schwelm vs. TKS 49ers
EN Baskets Schwelm· 20/12/25, 18:15
ProB Nord: LOK BERNAU vs. TKS 49ers
LOK BERNAU· 16/11/25, 15:45
ProB Nord: TKS 49ers vs. BSW Sixers
TKS49ers· 14/11/25, 19:00
ProB Nord: TKS 49ers vs. Iserlohn Kangaroos
TKS49ers· 09/11/25, 14:30
ProB Nord: Dragons Rhöndorf vs. TKS 49ers
Dragons Rhöndorf· 02/11/25, 13:45
ProB Nord: TKS 49ers vs. SC Rist Wedel
TKS49ers· 26/10/25, 14:40
ProB Nord: Gartenzaun24 Baskets Paderborn vs. TKS 49ers
Paderborn Baskets· 26/10/24, 17:15
ProB Nord 23/24: TKS49ers vs. Berlin Braves 2000
TKS49ers· 06/04/24, 17:12
ProB Nord: RheinStars Köln vs. TKS 49ers
RheinStars Köln· 03/02/24, 14:45