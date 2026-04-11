@tsv-90-zwickau
Bocce
Waldhauer 1. Bundesliga TSV 90 Zwickau gegen VKC Eppelheim
TSV 90 Zwickau· 11/04/26, 09:50
Waldhauer 1. Bundesliga TSV 90 Zwickau gegen SKC Unterhammersbach
TSV 90 Zwickau· 14/03/26, 12:20
Pauly DKBC-Pokal Viertelfinale TSV 90 Zwickau gegen VKC Eppelheim
TSV 90 Zwickau· 07/03/26, 13:20
Waldhauer 1. Bundesliga TSV 90 Zwickau gegen KC Schwabsberg
TSV 90 Zwickau· 21/02/26, 12:20
Waldhauer - Be a winner 1. Bundesliga Männer TSV 90 Zwickau gegen SKK Raindorf
TSV 90 Zwickau· 10/01/26, 12:20
Waldhauer 1. Bundesliga TSV 90 Zwickau gegen Rot-Weiß Zerbst
TSV 90 Zwickau· 13/12/25, 12:20
Waldhauer 1. Bundesliga TSV 90 Zwickau gegen VFB Hallbergmoos
TSV 90 Zwickau· 15/11/25, 12:20
2. Runde Pauly DKBC-Pokal TSV 90 Zwickau gegen KSV Freital
TSV 90 Zwickau· 01/11/25, 11:50
Waldhauer 1. Bundesliga TSV 90 Zwickau gegen Olympia Mörfelden
TSV 90 Zwickau· 25/10/25, 11:20
Walthauer 1. Bundesliga TSV 90 Zwickau gegen SKC Victoria Bamberg
TSV 90 Zwickau· 04/10/25, 11:20
Walthauer 1. Bundesliga TSV 90 Zwickau gegen TSV Breitengüssbach
TSV 90 Zwickau· 27/09/25, 11:20
Vorbereitungsspiel Zwickau gegen Pöllwitz
TSV 90 Zwickau· 28/08/25, 14:50
2. Bundesliga Ost Männer 120: TSV 90 Zwickau - BW Loburg
TSV 90 Zwickau· 05/04/25, 10:50
DKBC-Pokal 4. Runde TSV 90 Zwickau gegen SG Ettlingen
TSV 90 Zwickau· 29/03/25, 11:50
2. Bundesliga Ost Männer 120: TSV 90 Zwickau - SKV 9Pins Stollberg
TSV 90 Zwickau· 22/03/25, 12:20
2. Bundesliga Ost Männer 120: TSV 90 Zwickau - SKC Kleeblatt Berlin
TSV 90 Zwickau· 08/03/25, 12:20
2. Bundesliga Ost Männer 120: TSV 90 Zwickau - MSV Bautzen 04
TSV 90 Zwickau· 01/02/25, 12:20