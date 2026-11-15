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Vorrunde 3, Spieltag 8
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Vorrunde 3, Spieltag 8
Handball
JBLH wA Vorrunde 3: TSV Bayer 04 Leverkusen vs. BV Borussia Dortmund
TSV Bayer 04 Leverkusen U19W·
Handball
JBLH wA Vorrunde 3: TSV bayer 04 Leverkusen vs. HSG Kleenheim-Langgöns
TSV Bayer 04 Leverkusen U19W·
Handball
JBLH wA Meisterrunde B: TSV Bayer 04 Leverkusen vs. HSG Stuttgart-Metzingen
TSV Bayer 04 Leverkusen U19W·
Handball
JBLH wA Vorrunde 3: TSV Bayer 04 Leverkusen vs. Turnerschaft St. Tönis 1861 e.V.
TSV Bayer 04 Leverkusen U19W·
Handball
JBLH wA Meisterrunde B: TSV Bayer 04 Leverkusen vs. TuS Steißlingen
TSV Bayer 04 Leverkusen U19W·
Handball
JBLH wA Vorrunde 3: TSV Bayer 04 Leverkusen vs. Bergischer HC 06
TSV Bayer 04 Leverkusen U19W·
Handball
JBLH wA Meisterrunde B: TSV Bayer 04 Leverkusen vs. HSG Bensheim/Auerbach
TSV Bayer 04 Leverkusen U19W·