TSV Bayer Dormagen II vs. TSG Münster TSV Bayer Dormagen Uomini II 12/12/26, 16:45 IN ARRIVO Da 5,90 € Segui Video-Livestream della partita TSV Bayer Dormagen II vs. TSG Münster della 3. Liga Handball Männer del 12/12/2026. @handball-net @deutscherhandballbund @-handball-liga #handball #handballnet #liga3 #dhb #staffel-sued-westPallamano3. Handball-Liga MännerTSV Bayer Dormagen Uomini IITSG Münster MännerTSV Bayer Dormagen Uomini II è responsabile del segnale live, dei commentatori e della moderazione della chat.