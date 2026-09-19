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TSV Haunstetten vs. Frisch Auf Göppingen II

TSV Haunstetten Frauen
TSV Haunstetten Frauen

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. Handball-Liga Donne: video in diretta del match TSV Haunstetten vs. Frisch Auf Göppingen II. @3-handball-liga-frauen

Pallamano3. Handball-Liga FrauenTSV Haunstetten FrauenFrisch Auf Göppingen donne II
TSV Haunstetten Frauen è responsabile del segnale live, dei commentatori e della moderazione della chat.

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