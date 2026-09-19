Livestream premium Ottieni questo livestream per soli 3,90 € Pay per View 3,90 € Continua TSV Haunstetten vs. Frisch Auf Göppingen II TSV Haunstetten Frauen 14/11/26, 16:45 IN ARRIVO Da 3,90 € Segui . Handball-Liga Donne: video in diretta del match TSV Haunstetten vs. Frisch Auf Göppingen II. @3-handball-liga-frauenPallamano3. Handball-Liga FrauenTSV Haunstetten FrauenFrisch Auf Göppingen donne IITSV Haunstetten Frauen è responsabile del segnale live, dei commentatori e della moderazione della chat.