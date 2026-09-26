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JBLH mA 1. Liga Nord 2026/27: TuSEM Essen U19 vs. VfL Eintracht Hagen U

TuSEM Essen U19m
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Video-Livestream des Spiels TuSEM Essen U19 vs. VfL Eintracht Hagen U19 in der 1. Liga JBLH Nord am 03.10.2026. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt. @tusem-essen-u19m @vfleintrachthagen-u19m @handball-net @deutscherhandballbund@jblhmaennlich #handball    #jblh#dhb #Liga1Nord

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