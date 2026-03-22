@tvmarktheidenfeld
#Badminton @TVM
Badminton
TVM vs SG Schorndorf - Feld Baustoffe Kuhn
TV 1884 Marktheidenfeld· 22/03/26, 10:00
TVM vs SG Schorndorf - Feld Multa Medio
TVM vs TV Hofheim - Feld Baustoffe Kuhn
TV 1884 Marktheidenfeld· 21/03/26, 15:00
TVM vs TV Hofheim - Feld Multa Medio
TVM vs BV Maintal - Feld Baustoffe Kuhn
TV 1884 Marktheidenfeld· 22/02/26, 10:00
TVM vs BV Maintal - Feld Multa Medio
TVM vs BC Bischmisheim 2 - Feld Baustoffe Kuhn
TV 1884 Marktheidenfeld· 21/02/26, 15:00
TVM vs BC Bischmisheim 2 - Feld Multa Medio
TVM vs BSV Eggenstein-Leopoldshafen - Feld Multa Medio
TV 1884 Marktheidenfeld· 18/01/26, 10:00
TVM vs BSV Eggenstein-Leopoldshafen - Feld Baustoffe Kuhn
TVM vs BC Offenburg - Feld Multa Medio
TV 1884 Marktheidenfeld· 17/01/26, 15:00
TVM vs BC Offenburg - Feld Baustoffe Kuhn
BBV EM O19 in Marktheidenfeld - Sonntag Doppel
TV 1884 Marktheidenfeld· 07/12/25, 08:00
BBV EM O19 in Marktheidenfeld - Samstag
TV 1884 Marktheidenfeld· 06/12/25, 08:00
TVM vs SV GutsMuths Jena - Feld 2
TV 1884 Marktheidenfeld· 30/11/25, 10:00
TVM vs SV GutsMuths Jena - Feld 1
TVM vs TSV Freystadt - Feld 2
TV 1884 Marktheidenfeld· 29/11/25, 14:47
TVM vs TSV Freystadt - Feld 1
TVM vs SV Fun-Ball Dortelweil 2 - Feld 2
TV 1884 Marktheidenfeld· 23/11/25, 10:00
TVM vs SV Fun-Ball Dortelweil 2 - Feld 1
TVM vs TSV Neuhausen Nymphenburg - Feld 2
TV 1884 Marktheidenfeld· 05/10/25, 09:00
TVM vs TSV Neuhausen Nymphenburg - Feld 1
TVM vs TuS Geretsried - Feld 2
TV 1884 Marktheidenfeld· 04/10/25, 14:00
TVM vs TuS Geretsried - Feld 1
3. DBV Rangliste - Finals Sonntag - Court 2
TV 1884 Marktheidenfeld· 14/09/25, 07:00
3. DBV Rangliste - Finals Sonntag - Court 1
3. DBV Rangliste - Samstag - Court 2
TV 1884 Marktheidenfeld· 13/09/25, 07:00
3. DBV Rangliste - Samstag - Court 1
3. DBV Rangliste - Freitag - Court 2
TV 1884 Marktheidenfeld· 12/09/25, 15:27
3. DBV Rangliste - Freitag - Court 1
TVM vs BC Offenburg - Feld 2
TV 1884 Marktheidenfeld· 09/03/25, 09:58
TVM vs BC Offenburg - Feld 1
TVM vs BV Maintal - Feld 2
TV 1884 Marktheidenfeld· 08/03/25, 14:55
TVM vs BV Maintal - Feld 1
TV 1884 Marktheidenfeld· 09/02/25, 09:57
TV 1884 Marktheidenfeld· 09/02/25, 09:56