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Arthur Gea vs. Botic Van De Zandschulp

US Open 2026 - Singolare maschile
US Open 2026 - Singolare maschile

HIGHLIGHTS

Video-Highlights della partita Arthur Gea vs. Botic Van De Zandschulp nel 4. turno degli uomini il 07/09/2026 nel quadro degli US Open 2026. #USOpen #Tennis #highlightsmenssingles

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Questo video è disponibile solo in alcuni paesi: Germania , Austria , Svizzera  

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