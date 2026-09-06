Karen Khachanov vs. Learner Tien

Karen Khachanov vs. Learner Tien

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Video-Highlights della partita Karen Khachanov vs. Learner Tien nel 4. turno degli uomini il 07/09/2026 nel quadro degli US Open 2026. #USOpen #Tennis #highlightsmenssingles Tennis US Open highlightssingolaremaschile

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