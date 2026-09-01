Felix Auger-Aliassime vs. Karen Khachanov

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Tennis
Botic van de Zandschulp vs. Alex de Minaur - kommentiert von Andreas Thies
US Open 2026 - Men's Singles·
Tennis
Tristan Schoolkate vs. Flavio Cobolli - kommentiert von Ulf Kahmke & Jonas Hartenstein
US Open 2026 - Men's Singles·