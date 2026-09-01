Tristan Schoolkate vs. Flavio Cobolli - commento di Ulf Kahmke & Jonas Hartenstein US Open 2026 - Singolare maschile Oggi, 18:56 Premium Segui US Open 2026: Video-Livestream della partita Tristan Schoolkate vs. Flavio Cobolli - commento di Ulf Kahmke & Jonas Hartenstein. @us-open-2026 #tennis #usopenTennisUS Open 2026US OpenUS Open 2026 - Singolare maschile è responsabile del segnale live, dei commentatori e della moderazione della chat. Questo video è disponibile solo in alcuni paesi: Germania , Austria , Svizzera