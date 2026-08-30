Video premium Giorno 4 del torneo 9,90 € Accesso illimitato 24,90 € Continua Jaime Faria vs. Carlos Alcaraz - Commento di Dennis Heinemann US Open 2026 - Singolare maschile Oggi, 00:22 Premium Segui US Open 2026: Video-Livestream della partita Jaime Faria vs. Carlos Alcaraz - commento di Dennis Heinemann. @us-open #tennis #usopenTennisUS Open 2026US OpenUS Open 2026 - Singolare maschile è responsabile del segnale live, dei commentatori e della moderazione della chat. Questo video è disponibile solo in alcuni paesi: Germania , Austria , Svizzera