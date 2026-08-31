Zachary Svajda vs. Daniel Altmaier - Commento di Andreas Thies

US Open 2026 - Singolare maschile è responsabile del segnale live, dei commentatori e della moderazione della chat.
Questo video è disponibile solo in alcuni paesi: Germania , Austria , Svizzera
Altri video e foto di US Open 2026 - Singolare maschile
Tennis
Lloyd Harris vs. Stefanos Tsitsipas - kommentiert von Ulf Kahke & Jonas Hartenstein
US Open 2026 - Men's Singles·
Tennis
Ben Shelton vs. Hubert Hurkacz - kommentiert von Matthias Stach & Boris Becker
US Open 2026 - Men's Singles·
Tennis
Daniil Medvedev vs. Sebastian Gorzny - kommentiert von Markus Theil
US Open 2026 - Men's Singles·