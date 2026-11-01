Livestream premium Pay per View 5,90 € Teampass 2026/27 - Bensheim 39,90 € Teampass 2026/27 - Oldenburg 39,90 € Abbonamento principale HBF 26/27 49,90 € Continua DHB-Pokal - Quarti di finaleVfL Oldenburg vs. HSG Bensheim/Auerbach VfL Oldenburg Frauen 19/11/26, 16:45 IN ARRIVO Da 5,90 € Segui DHB-Pokal der Frauen: Video-Livestream della partita VfL Oldenburg vs. HSG Bensheim/Auerbach. PallamanoVfL Oldenburg FrauenHSG Bensheim/Auerbach FrauenfrauenVfL Oldenburg Frauen è responsabile del segnale live, dei commentatori e della moderazione della chat.