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Germania vs. Svizzera - commento di Daniel Höhr & Lukas Kampa

Campionato europeo di pallavolo maschile
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Campionato europeo di pallavolo maschile 2026: video in diretta streaming della partita Germania vs. Svizzera. Commento di Daniel Höhr & Lukas Kampa. @volleyball-em-maenner-2026 #volleyball

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Questo video è disponibile solo Germania.

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