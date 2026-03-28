Pallacanestro
ProB Süd: SV Fellbach Flashers vs. VR-Bank Würzburg Baskets Akademie
SV Fellbach Flashers·
@vr-bank-wuerzburg-baskets-akademie-nbbl
Pallacanestro
ProB Süd: SV Fellbach Flashers vs. VR-Bank Würzburg Baskets Akademie
SV Fellbach Flashers·
Pallacanestro
ProB Süd: TSV Oberhaching Tropics vs. VR-Bank Würzburg Baskets Akademie
TSV Oberhaching Tropics·
Pallacanestro
ProB Süd: Porsche BBA Ludwigsburg vs. VR-Bank Würzburg Baskets Akademie
Porsche BBA Ludwigsburg·
Pallacanestro
ProB Süd: CATL Basketball Löwen vs. VR-Bank Würzburg Baskets Akademie
CATL Basketball Löwen·
Pallacanestro
ProB Süd: BG Hessing Leitershofen vs. VR-Bank Würzburg Baskets Akademie
BG Hessing Leitershofen·
Pallacanestro
ProB Süd: VR-Bank Würzburg Baskets Akademie vs. TSV Oberhaching Tropics
VR-Bank Würzburg Baskets Akademie NBBL·
Pallacanestro
ProB Süd: FC Bayern Basketball II vs. VR-Bank Würzburg Baskets Akademie
FC Bayern Basketball II·
Pallacanestro
ProB Süd: TSV Oberhaching Tropics vs. VR-Bank Würzburg Baskets Akademie
TSV Oberhaching Tropics·
Pallacanestro
ProB Süd: TEAM EHINGEN URSPRING vs. VR-Bank Würzburg Baskets Akademie
TEAM EHINGEN URSPRING·