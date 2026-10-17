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AOK CUP 2026 Samstag: B-Jugend: Stream aus Halle Bergischer Ring

JSG Handball Köln
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AOK Cup 2026 – männliche B-Jugend (U17) | Bergischer Ring Köln

Der AOK Cup 2026 geht in die dritte Runde! Am 17. und 18. Oktober 2026 empfängt die JSG Handball Köln die besten U17-Nachwuchsmannschaften aus ganz Deutschland zum Jugend-Handball auf Bundesliga-Niveau – live aus der Sporthalle Bergischer Ring in Köln.

🏆 Teilnehmende Mannschaften:
JSG Handball Köln | JSG Handball Köln II | HC Treia/Jübek | HBV Jena 90 | HC Bremen | Rhein-Neckar Löwen | HG Oftersheim/Schwetzingen | VfL Eintracht Hagen

📅 Samstag, 17. Oktober 2026 – Gruppenphase

Gruppe A
09:00 – JSG Handball Köln vs. HC Treia/Jübek
10:40 – HBV Jena 90 vs. HC Bremen
12:20 – HC Treia/Jübek vs. HBV Jena 90
14:00 – JSG Handball Köln vs. HC Bremen
15:40 – HC Bremen vs. HC Treia/Jübek
17:20 – HBV Jena 90 vs. JSG Handball Köln

Gruppe B
09:50 – JSG Handball Köln II vs. HG Oftersheim/Schwetzingen
11:30 – Rhein-Neckar Löwen vs. VfL Eintracht Hagen
13:10 – HG Oftersheim/Schwetzingen vs. Rhein-Neckar Löwen
14:50 – JSG Handball Köln II vs. VfL Eintracht Hagen
16:30 – VfL Eintracht Hagen vs. HG Oftersheim/Schwetzingen
18:10 – Rhein-Neckar Löwen vs. JSG Handball Köln II

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JSG Handball Köln ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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