AOK CUP 2026 Samstag: C-Jugend: Stream aus Halle Herler Ring

Der AOK Cup 2026 geht in die dritte Runde! Am 17. und 18. Oktober 2026 empfängt die JSG Handball Köln die besten U15-Nachwuchsmannschaften aus ganz Deutschland zum Jugend-Handball auf Bundesliga-Niveau – live aus der Sporthalle Herler Ring (Blaue Halle) in Köln.



🏆 Teilnehmende Mannschaften:

JSG Handball Köln | SC Magdeburg | THW Kiel | Füchse Berlin | Rhein-Neckar Löwen | HC Empor Rostock | HG Oftersheim/Schwetzingen | HC Bremen



📅 Samstag, 17. Oktober 2026 – Gruppenphase



Gruppe A

09:00 – JSG Handball Köln vs. HG Oftersheim/Schwetzingen

10:40 – SC Magdeburg vs. HC Bremen

12:20 – HG Oftersheim/Schwetzingen vs. SC Magdeburg

14:00 – JSG Handball Köln vs. HC Bremen

15:40 – HC Bremen vs. HG Oftersheim/Schwetzingen

17:20 – SC Magdeburg vs. JSG Handball Köln



Gruppe B

09:50 – Füchse Berlin vs. THW Kiel

11:30 – HC Empor Rostock vs. Rhein-Neckar Löwen

13:10 – Füchse Berlin vs. Rhein-Neckar Löwen

14:50 – HC Empor Rostock vs. Füchse Berlin

16:30 – THW Kiel vs. HC Empor Rostock

18:10 – Rhein-Neckar Löwen vs. THW Kiel