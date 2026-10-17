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Handball
AOK CUP 2026 Samstag: C-Jugend: Stream aus Halle Herler Ring
🏆 Teilnehmende Mannschaften:
JSG Handball Köln | SC Magdeburg | THW Kiel | Füchse Berlin | Rhein-Neckar Löwen | HC Empor Rostock | HG Oftersheim/Schwetzingen | HC Bremen
📅 Samstag, 17. Oktober 2026 – Gruppenphase
Gruppe A
09:00 – JSG Handball Köln vs. HG Oftersheim/Schwetzingen
10:40 – SC Magdeburg vs. HC Bremen
12:20 – HG Oftersheim/Schwetzingen vs. SC Magdeburg
14:00 – JSG Handball Köln vs. HC Bremen
15:40 – HC Bremen vs. HG Oftersheim/Schwetzingen
17:20 – SC Magdeburg vs. JSG Handball Köln
Gruppe B
09:50 – Füchse Berlin vs. THW Kiel
11:30 – HC Empor Rostock vs. Rhein-Neckar Löwen
13:10 – Füchse Berlin vs. Rhein-Neckar Löwen
14:50 – HC Empor Rostock vs. Füchse Berlin
16:30 – THW Kiel vs. HC Empor Rostock
18:10 – Rhein-Neckar Löwen vs. THW Kiel