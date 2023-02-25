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3. Liga: Staffel Süd - HG Oftersheim/Schwetzingen vs. HC Oppenweiler/Backnang

HG Oftersheim/Schwetzingen Männer ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
HG Oftersheim/Schwetzingen Männer
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25.02.23, 18:45 Uhr UPCOMING

Video-Livestream der Partie HG Oftersheim/Schwetzingen vs. HC Oppenweiler/Backnang in der Staffel Süd der 3. Handball-Liga am 25.02.2023. Das Livestream-Ticket für dieses Spiel kostet 4,50€. Die Vereine werden an dem Erlös direkt beteiligt - wähle mit dem Kauf des Tickets ganz einfach aus, welchen Verein du unterstützen möchtest. #handball#liga3#dhb#staffel-sued @deutscherhandballbund@3-handball-liga@hg-oftersheim-schwetzingen @hcob-maenner

Handball 3. Handball-Liga Männer HG Oftersheim/Schwetzingen Männer HC Oppenweiler/Backnang Männer
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3. Liga: Staffel Süd - HG Oftersheim/Schwetzingen vs. TSB Heilbronn-Horkheim
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01.11.25, 16:45 Uhr

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3. Liga: Staffel Süd - HG Oftersheim/Schwetzingen vs. TSB Heilbronn-Horkheim
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21.12.24, 16:45 Uhr

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3. Liga: Staffel Süd - TuS Fürstenfeldbruck vs. HG Oftersheim/Schwetzingen
TuS Fürstenfeldbruck Männer
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13.09.25, 17:15 Uhr

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3. Liga: Geile Würfe, tolle Anspiele und starke Paraden - die Highlights aus Aufstiegsrunde, Ligapokal und Relegation
3. Handball-Liga Männer
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02.05.23, 16:07 Uhr

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3. Liga: Staffel Süd - HG Oftersheim/Schwetzingen vs. SG Pforzheim-Eutingen
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15.02.25, 18:15 Uhr

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3. Liga: Staffel Süd - TV Erlangen-Bruck vs. HG Oftersheim/Schwetzingen
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18.10.25, 15:45 Uhr

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3. Liga: Staffel Süd - SV Salamander Kornwestheim vs. HG Oftersheim/Schwetzingen
SV Salamander Kornwestheim Männer
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04.10.25, 17:45 Uhr

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JBLH mA 2. Liga Süd: TV Nieder-Olm vs. HG Oftersheim/Schwetzingen
TV 1893 TV Nieder-Olm-U19
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08.03.25, 18:45 Uhr

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08.11.25, 14:15 Uhr

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3. Liga: Staffel Süd - HG Oftersheim/Schwetzingen vs. TG Landshut
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01.12.24, 15:15 Uhr

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3. Liga: Staffel Süd - HG Oftersheim/Schwetzingen vs. TSB Heilbronn-Horkheim
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01.11.25, 16:45 Uhr

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21.12.24, 16:45 Uhr

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3. Liga: Staffel Süd - HG Oftersheim/Schwetzingen vs. SG Pforzheim-Eutingen
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15.02.25, 18:15 Uhr

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3. Liga: Staffel Süd - HG Oftersheim/Schwetzingen vs. HBW Balingen-Weilstetten II
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07.12.25, 15:45 Uhr

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3. Liga: Staffel Süd - HG Oftersheim/Schwetzingen vs. VfL Pfullingen
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27.09.25, 17:15 Uhr

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01.12.24, 15:15 Uhr

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3. Liga: Staffel Süd - HG Oftersheim/Schwetzingen vs. SG Pforzheim-Eutingen
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25.04.26, 17:15 Uhr

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3. Liga: Staffel Süd - HG Oftersheim/Schwetzingen vs. TSV Neuhausen/Filder 1898
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08.05.26, 17:45 Uhr

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3. Liga: Staffel Süd - HG Oftersheim/Schwetzingen vs. HC Oppenweiler/Backnang
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08.02.25, 16:45 Uhr

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3. Liga: Staffel Süd - HG Oftersheim/Schwetzingen vs. TSV Neuhausen/Filder 1898
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04.05.25, 14:15 Uhr

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3. Liga: Staffel Süd - HG Oftersheim/Schwetzingen vs. Wölfe Würzburg
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3. Liga: Staffel Süd - HG Oftersheim/ Schwetzingen vs. Rhein-Neckar Löwen II
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06.02.26, 18:45 Uhr

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3. Liga: Staffel Süd - HG Oftersheim/ Schwetzingen vs. SV Salamander Kornwestheim
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28.02.26, 18:15 Uhr

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3. Liga: Staffel F - HG Oftersheim/Schwetzingen vs. TGS Pforzheim
HG Oftersheim/Schwetzingen Männer
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25.09.21, 17:15 Uhr

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3. Liga: Staffel Süd - HG Oftersheim/Schwetzingen vs. VfL Pfullingen
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08.12.24, 15:15 Uhr

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