3. Liga: Staffel Süd - HG Oftersheim/Schwetzingen vs. HC Oppenweiler/Backnang

25.02.23, 18:45 Uhr UPCOMING
Video-Livestream der Partie HG Oftersheim/Schwetzingen vs. HC Oppenweiler/Backnang in der Staffel Süd der 3. Handball-Liga am 25.02.2023. Das Livestream-Ticket für dieses Spiel kostet 4,50€. Die Vereine werden an dem Erlös direkt beteiligt - wähle mit dem Kauf des Tickets ganz einfach aus, welchen Verein du unterstützen möchtest. #handball #liga3 #dhb #staffel-sued @deutscherhandballbund @3-handball-liga @hg-oftersheim-schwetzingen @hcob-maenner
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