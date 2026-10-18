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Handball
AOK CUP 2026: Finalspiele am Sonntag
Der große Finaltag des AOK Cup 2026! Am Sonntag, 18. Oktober 2026 werden in der Sporthalle Bergischer Ring die Sieger des Turniers in beiden Altersklassen ermittelt – Halbfinale, Spiel um Platz 3 und die großen Finals live aus Köln.
📅 Sonntag, 18. Oktober 2026 – Spielplan
C-Jugend (U15)
09:00 – Halbfinale 1: 1. Gruppe A vs. 2. Gruppe B
10:40 – Halbfinale 2: 1. Gruppe B vs. 2. Gruppe A
12:20 – Spiel um Platz 3: Verlierer HF 1 vs. Verlierer HF 2
14:00 – Finale 🏆: Gewinner HF 1 vs. Gewinner HF 2
B-Jugend (U17)
09:50 – Halbfinale 1: 1. Gruppe A vs. 2. Gruppe B
11:30 – Halbfinale 2: 2. Gruppe A vs. 1. Gruppe B
13:10 – Spiel um Platz 3: Verlierer HF 1 vs. Verlierer HF 2
14:50 – Finale 🏆: Gewinner HF 1 vs. Gewinner HF 2