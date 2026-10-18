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Handball
AOK Cup 2026 – Platzierungsrunde am Sonntag | Herler Ring Köln
📅 Sonntag, 18. Oktober 2026 – Spielplan
C-Jugend (U15)
08:30 – Cup-Game 1: 3. Gruppe A vs. 4. Gruppe B
10:10 – Cup-Game 2: 3. Gruppe B vs. 4. Gruppe A
11:50 – Spiel um Platz 7: Verlierer Cup-Game 1 vs. Verlierer Cup-Game 2
13:30 – Spiel um Platz 5: Gewinner Cup-Game 1 vs. Gewinner Cup-Game 2
B-Jugend (U17)
09:20 – Cup-Game 1: 3. Gruppe A vs. 4. Gruppe B
11:00 – Cup-Game 2: 3. Gruppe B vs. 4. Gruppe A
12:40 – Spiel um Platz 7: Verlierer Cup-Game 1 vs. Verlierer Cup-Game 2
14:20 – Spiel um Platz 5: Gewinner Cup-Game 1 vs. Gewinner Cup-Game 2