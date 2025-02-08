3. Liga: Staffel Süd - HG Oftersheim/Schwetzingen vs. HC Oppenweiler/Backnang

08.02.25, 16:45 Uhr
Video-Livestream der Partie HG Oftersheim/Schwetzingen vs. HC Oppenweiler/Backnang in Staffel Süd der 3. Liga Handball Männer am 08.02.2025. @handball-net @deutscherhandballbund @3-handball-liga #handball #liga3 #dhb #staffel-sued @hg-oftersheim-schwetzingen @hcob-maenner
01.11.25, 16:45 Uhr
21.12.24, 16:45 Uhr
13.09.25, 17:15 Uhr
02.05.23, 16:07 Uhr
18.10.25, 15:45 Uhr
15.02.25, 18:15 Uhr
04.10.25, 17:45 Uhr
08.03.25, 18:45 Uhr
08.11.25, 14:15 Uhr
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07.12.25, 15:45 Uhr
25.10.25, 17:15 Uhr
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25.09.21, 17:15 Uhr
25.02.23, 18:45 Uhr
22.03.25, 18:15 Uhr
15.11.25, 18:15 Uhr
11.10.25, 15:45 Uhr
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08.12.24, 15:15 Uhr
11.04.26, 17:15 Uhr