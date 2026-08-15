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Testspiel KC Schrezheim vs. SKC Markelsheim

KC Schrezheim ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
KC Schrezheim
KC Schrezheim

Heute, 11:25 Uhr UPCOMING : Live in 4h • 2m • 41s

Testspiel KC Schrezheim vs. SKC Markelsheim

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