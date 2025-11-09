Premium-Livestream Pay per View 5,90 € HC Empor Rostock 26/27 59,90 € NHV Concordia Delitzsch 26/27 59,90 € 3. Liga Männer Hauptrunde 26/27 69,90 € Weiter NHV Concordia Delitzsch vs. HC Empor Rostock NHV Concordia Delitzsch 2010 Männer 29.08.26, 16:45 Uhr UPCOMING Ab 5,90 € Folgen Video-Livestream der Partie NHV Concordia Delitzsch vs. HC Empor Rostock der 3. Liga Handball Männer am 29.08.2026. @handball-net @deutscherhandballbund @3-handball-liga #handball #handballnet #liga3 #dhb #staffel-nord-ostHandball3. Handball-Liga MännerNHV Concordia Delitzsch 2010 MännerHC Empor Rostock MännerNHV Concordia Delitzsch 2010 Männer ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.