@padel-tv
Ob German Padel Series oder Bundesliga – PadelTV ist dein offizieller Kanal für Padel Livestreams.
Padel
GPS 1000 Andernach (01./02.08.2026 – Tag 2)
Deutscher Padel Verband· 02.08.26, 08:00 Uhr
GPS 1000 Andernach (01./02.08.2026 –Tag 1)
Deutscher Padel Verband· 01.08.26, 09:03 Uhr
GPS 1000 Weiden (18/19.07.2026 – Tag 2)
Deutscher Padel Verband· 19.07.26, 08:15 Uhr
08:00
Padel · Deutscher Padel Verband
GPS 1000 Weiden (18./19.07.2026 – Tag 1)
Deutscher Padel Verband· 18.07.26, 13:00 Uhr
GPS 1000 Bochum (04./05.07.2026 – Tag 2)
Deutscher Padel Verband· 05.07.26, 08:00 Uhr
Livestream des GPS 1000 in Bochum am 04./05.07.2026 (Tag 1)
Deutscher Padel Verband· 04.07.26, 08:00 Uhr
GPS 1000 Hamburg (23./24.05.2026 – Tag 2 – Finals)
Deutscher Padel Verband· 24.05.26, 12:00 Uhr
GPS 1000 Hamburg (23./24.05.2026 –Tag 2 – Halbfinals)
Deutscher Padel Verband· 24.05.26, 08:00 Uhr
GPS 1000 Hamburg (23./24.05.2026 – Tag 1)
Deutscher Padel Verband· 23.05.26, 08:00 Uhr
Seniors World Padel Championships
Deutscher Padel Verband· 16.04.24, 08:00 Uhr