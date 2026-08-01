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GPS 1000 Andernach (01./02.08.2026 –Tag 1)
Veranstalter ist der Deutsche Padel Verband (DPV).
Außerdem werden bei diesem Event die Wildcards für das größte internationale Turnier in Deutschland, das P2 Germany, das vom 4.-11.10. in Düsseldorf stattfindet, ausgespielt.
Das Turnier findet auf der Anlage von PadelCity Andernach statt. Am Samstag werden die Achtel- und Viertelfinals gespielt, am Sonntag dann die Halbfinals und Finals.
Wir übertragen am Samstag und Sonntag jeweils ab 10 Uhr.
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