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GPS 1000 Andernach (01./02.08.2026 – Tag 2)

Deutscher Padel Verband
Deutscher Padel Verband

Das Turnier ist Teil der German Padel Series und relevant für die deutsche Rangliste.
Veranstalter ist der Deutsche Padel Verband (DPV).

Außerdem werden bei diesem Event die Wildcards für das größte internationale Turnier in Deutschland, das P2 Germany, das vom 4.-11.10. in Düsseldorf stattfindet, ausgespielt.

Das Turnier findet auf der Anlage von PadelCity Andernach statt. Am Samstag werden die Achtel- und Viertelfinals gespielt, am Sonntag dann die Halbfinals und Finals.

Wir übertragen am Samstag und Sonntag jeweils ab 10 Uhr.

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Deutscher Padel Verband ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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