Highlights: RASTA Vechta II - BBC Coburg 89:87 (25.4.23)

In Spiel 2 des @barmer-2-basketball-bundesliga ProB-Playoff-Achtelfinals hatte @rastavechtas Farmteam Matchball gegen den @bbc-coburg . 825 Fans im Rasta Dome sorgten für eine tolle Stimmung und erlebten einen Thriller! #rastavechta #vechta #positivevibrations #farmteam #barmer2basketballbundesliga #prob #playoffs #sportdeutschlandtv #basketball #sport