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Highlights: RASTA Vechta - Tigers Tübingen 73:66 (4.6.23)

RASTA Vechta II
RASTA Vechta II

In einem dramatischen @barmer-2-basketball-bundesliga  ProA-Finale gewinnt @rastavechta  zum dritten Mal nach 2013 und 2018 den Titel! Der Schwergewichtskampf gegen die @tigers-tuebingen  ging über alle Runden, die Trophäe an RASTA! #rastavechta #vechta #positivevibration #playoffs #playoffsbaby #barmer2basketballbundesliga #proa #sportdeutschlandtv #basketball #sport #finale #meisterschaft #siegerehrung

BasketballTigers TübingenBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProAsport

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