Highlights: RASTA Vechta - Tigers Tübingen 73:66 (4.6.23)

In einem dramatischen @barmer-2-basketball-bundesliga ProA-Finale gewinnt @rastavechta zum dritten Mal nach 2013 und 2018 den Titel! Der Schwergewichtskampf gegen die @tigers-tuebingen ging über alle Runden, die Trophäe an RASTA! #rastavechta #vechta #positivevibration #playoffs #playoffsbaby #barmer2basketballbundesliga #proa #sportdeutschlandtv #basketball #sport #finale #meisterschaft #siegerehrung