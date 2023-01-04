Highlights: Kirchheim Knights - RASTA Vechta 93:87 (3.1.23)

04.01.23, 15:22 Uhr
Alles verlangten sich die @vfl-kirchheim-knights und @rastavechta in diesem @barmer-2-basketball-bundesliga ProA-Thriller ab! Die Entscheidung in dieser spektakulären und dramatischen Partie fiel erst in der Verlängerung! #rastavechta #vechta #positivevibrations #barmer2basketballbundesliga #proa #sportdeutschlandtv #basketball #sport
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