Highlights: Kirchheim Knights - RASTA Vechta 93:87 (3.1.23)

Alles verlangten sich die @vfl-kirchheim-knights und @rastavechta in diesem @barmer-2-basketball-bundesliga ProA-Thriller ab! Die Entscheidung in dieser spektakulären und dramatischen Partie fiel erst in der Verlängerung! #rastavechta #vechta #positivevibrations #barmer2basketballbundesliga #proa #sportdeutschlandtv #basketball #sport