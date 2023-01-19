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Highlights: RÖMERSTROM Gladiators Trier - RASTA Vechta 83:93 (18.1.23)

RASTA Vechta II
RASTA Vechta II

Die heißesten Teams der @barmer-2-basketball-bundesliga  ProA trafen in dieser vorgezogenen Partie des 20. Spieltages aufeinander. Tabellenführer @rastavechta  reiste zu den in den zehn Spielen zuvor achtmal siegreichen @roemerstrom-gladiators-trier  - ein absolutes Topspiel! #rastavechta #vechta #positivevibration #barmer2basketballbundesliga #proa #sportdeutschlandtv #basketball #sport

BasketballVET-CONCEPT Gladiators TrierBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProAsport

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