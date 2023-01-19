Highlights: RÖMERSTROM Gladiators Trier - RASTA Vechta 83:93 (18.1.23)

Die heißesten Teams der @barmer-2-basketball-bundesliga ProA trafen in dieser vorgezogenen Partie des 20. Spieltages aufeinander. Tabellenführer @rastavechta reiste zu den in den zehn Spielen zuvor achtmal siegreichen @roemerstrom-gladiators-trier - ein absolutes Topspiel! #rastavechta #vechta #positivevibration #barmer2basketballbundesliga #proa #sportdeutschlandtv #basketball #sport