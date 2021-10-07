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RASTA TV: "Defense, Defense, Defense!" (7.10.21)

RASTA Vechta II
RASTA Vechta II

07.10.21, 11:24 Uhr

Samstag steht in der @barmer-2-basketball-bundesliga  ProA das Duell der noch sieglosen Klubs @rastavechta  und @vfl-kirchheim-knights  an! RASTAs Kristofer Krause und Coach Derrick Allen sprechen bei RASTA TV über das Kellerduell. #rastavechta #vechta #wirsindrasta #barmer2basketballbundesliga #proa #rastatv

Kreisbau Knights Kirchheim BARMER 2. Basketball Bundesliga BARMER 2. Basketball Bundesliga ProA rastavechta
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29.04.23, 17:15 Uhr

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ProB Nord: LOK BERNAU vs. RASTA Vechta II
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ProB Nord: LOK BERNAU vs. RASTA Vechta II

27.09.25, 16:45 Uhr

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14.04.25, 10:56 Uhr

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ProB Nord: Itzehoe Eagles vs. RASTA Vechta II
Itzehoe Eagles
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05.10.25, 14:45 Uhr

Basketball
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16.11.25, 15:45 Uhr

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08.11.25, 18:15 Uhr

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SC Rist Wedel
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RASTA Vechta II
ProB Nord: RASTA Vechta II vs. Baskets Juniors TSG Westerstede

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Weitere Videos und Fotos von RASTA Vechta II

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ProB Nord: RASTA Vechta II vs. TSV Neustadt temps Shooters

26.10.25, 15:45 Uhr

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Highlights: RÖMERSTROM Gladiators Trier - RASTA Vechta 83:93 (18.1.23)
RASTA Vechta II
Highlights: RÖMERSTROM Gladiators Trier - RASTA Vechta 83:93 (18.1.23)

19.01.23, 15:30 Uhr

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RASTA TV: Ty Nash is back!" (14.10.21)

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RASTA TV: RASTA vs. Trier - Die Highlights! (18.1.22)
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RASTA TV: RASTA vs. Trier - Die Highlights! (18.1.22)

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11.11.21, 15:34 Uhr

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RASTA TV: Zurück in die Zukunft! (28.10.21)
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RASTA TV: Zurück in die Zukunft! (28.10.21)

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RASTA Vechta II
PK: RASTA Vechta II - VET-CONCEPT Gladiators Trier 84:112 (28.9.24)

28.09.24, 19:30 Uhr

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01.09.22, 12:07 Uhr

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Highlights: JobStairs GIESSEN 46ers - RASTA Vechta 87:112 (26.5.23)
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Preview: Jobstairs GIESSEN 46ers - RASTA Vechta (27.4.23)

27.04.23, 15:16 Uhr

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PK: RASTA Vechta - JobStairs GIESSEN 46ers 96:89 (11.12.22)
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PK: RASTA Vechta - JobStairs GIESSEN 46ers 96:89 (11.12.22)

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