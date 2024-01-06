 Zum Inhalt

PK: RASTA Vechta II - FRAPORT SKYLINERS 96:78 (6.1.24)

RASTA Vechta II
RASTA Vechta II

Dem @rasta-vechta-farmteam gelingt in der @barmer-2-basketball-bundesliga-proa ProA ein sensationeller Heimsieg gegen @easycredit-bbl-Absteiger @fraport-skyliners . Die Head Coaches Hendrik Gruhn (Vechta) und Denis Wucherer (Frankfurt) erklären das Ergebnis in der Pressekonferenz. #rastavechtazwei #vechta #positivevibrations #farmteam #barmer2basketballbundesliga #proa #sportdeutschland #basketball #sport

BasketballeasyCredit BBLSKYLINERSBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProA

Weitere Videos und Fotos von RASTA Vechta II

Ähnliche Profile

Du hast zu viele aktive Geräte

Du hast das Gerätelimit erreicht.