PK: RASTA Vechta II - FRAPORT SKYLINERS 96:78 (6.1.24)

Dem @rasta-vechta-farmteam gelingt in der @barmer-2-basketball-bundesliga-proa ProA ein sensationeller Heimsieg gegen @easycredit-bbl-Absteiger @fraport-skyliners . Die Head Coaches Hendrik Gruhn (Vechta) und Denis Wucherer (Frankfurt) erklären das Ergebnis in der Pressekonferenz. #rastavechtazwei #vechta #positivevibrations #farmteam #barmer2basketballbundesliga #proa #sportdeutschland #basketball #sport