PK: RASTA Vechta II - Phoenix Hagen 79:98 (7.2.24)

Das @rasta-vechta-farmteam unterliegt am 21. Spieltag der @barmer-2-basketball-bundesliga-proa ProA vor 743 Zuschauern im RASTA Dome mit 79:98 (44:48) @phoenix-hagen . Die Head Coaches Hendrik Gruhn (Vechta) und Chris Harris (Hagen) analysieren das Spiel in der Pressekonferenz. #rastavechtazwei #vechta #positivevibrations #farmteam #barmer2basketballbundesliga #proa #sportdeutschland #basketball #sport