RASTA TV: Zwei Teenager glänzen in der ProA! (11.1.22) RASTA Vechta II 11.01.22, 10:36 Uhr Folgen RASTAs 16-jähriges Talent Johann Grünloh krönte sein @barmer-2-basketball-bundesliga ProA-Debüt gleich mal mit einem Monsterblock gegen @uni-baskets-paderborns Jordan Barnes! Und Justin Onyejiaka (17) netzte seinen ersten Dreier ein! #rastavechta #vechta #wirsindrasta #barmer2basketballbundesliga #proa #sportdeutschlandtv BasketballBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProABARMER 2. Basketball BundesligaBARMER 2. Basketball Bundesliga ProA