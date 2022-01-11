RASTA TV: Zwei Teenager glänzen in der ProA! (11.1.22)

RASTAs 16-jähriges Talent Johann Grünloh krönte sein @barmer-2-basketball-bundesliga ProA-Debüt gleich mal mit einem Monsterblock gegen @uni-baskets-paderborns Jordan Barnes! Und Justin Onyejiaka (17) netzte seinen ersten Dreier ein! #rastavechta #vechta #wirsindrasta #barmer2basketballbundesliga #proa #sportdeutschlandtv