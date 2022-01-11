 Zum Inhalt

RASTA TV: Zwei Teenager glänzen in der ProA! (11.1.22)

RASTA Vechta II
RASTA Vechta II

RASTAs 16-jähriges Talent Johann Grünloh krönte sein @barmer-2-basketball-bundesliga  ProA-Debüt gleich mal mit einem Monsterblock gegen @uni-baskets-paderborns Jordan Barnes! Und Justin Onyejiaka (17) netzte seinen ersten Dreier ein! #rastavechta #vechta #wirsindrasta #barmer2basketballbundesliga #proa #sportdeutschlandtv  

BasketballBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProABARMER 2. Basketball BundesligaBARMER 2. Basketball Bundesliga ProA

Weitere Videos und Fotos von RASTA Vechta II

Ähnliche Profile