ProA: RheinStars Köln vs. Bayer Giants Leverkusen RheinStars Köln 27.12.25, 16:45 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels RheinStars Köln vs. Bayer Giants Leverkusen aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 27.12.2025. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @rheinstars-koeln @bayer-giants-leverkusenBasketballBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProARheinStars KölnBayer Giants LeverkusenRheinStars Köln ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.