ProA: RheinStars Köln vs. HAKRO Merlins Crailsheim RheinStars Köln 20.12.25, 16:45 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels RheinStars Köln vs. HAKRO Merlins Crailsheim aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 20.12.2025. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @rheinstars-koeln @hakromerlinsBasketballBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProARheinStars KölnHAKRO Merlins CrailsheimRheinStars Köln ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.