BasketballProA: RheinStars Köln vs. Nürnberg Falcons BC RheinStars Köln 26.04.26, 14:45 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels RheinStars Köln vs. Nürnberg Falcons BC aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 26.04.2026. @barmer-2-basketball-bundesliga #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @rheinstars-koeln @nuernberg-falcons-bcBasketballRheinStars KölnNürnberg Falcons BCBARMER 2. Basketball BundesligaRheinStars Köln ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.