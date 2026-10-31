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Spieltag 20

SBB Börde Baskets vs. Paderborn Baskets

SBB Börde Baskets
SBB Börde Baskets

UPCOMING Ab 5,99 €

BARMER 2. Basketball Bundesliga - ProA: Video-Livestream des Spiels SBB Börde Baskets vs. Paderborn Baskets. @2bbl

BasketballSBB Börde BasketsPaderborn BasketsBARMER 2. Basketball Bundesliga
SBB Börde Baskets ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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