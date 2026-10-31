Premium-Livestream Pay per View 5,99 € Teampass 26/27 Paderborn 109,99 € Teampass 26/27 SBB Baskets 109,99 € Weiter Spieltag 20SBB Börde Baskets vs. Paderborn Baskets SBB Börde Baskets 22.01.27, 18:15 Uhr UPCOMING Ab 5,99 € Folgen BARMER 2. Basketball Bundesliga - ProA: Video-Livestream des Spiels SBB Börde Baskets vs. Paderborn Baskets. @2bblBasketballSBB Börde BasketsPaderborn BasketsBARMER 2. Basketball BundesligaSBB Börde Baskets ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.