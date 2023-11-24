PK vom 24.11.2023: Medipolis SC Jena vs. FRAPORT Skyliners

9.Spieltag der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 24.November 2023: Die Pressekonferenz nach dem Heimspiel von Medipolis SC Jena gegen die FRAPORT Skyliners mit Denis Wucherer (Headcoach Frankfurt) und Björn Harmsen (Headcoach Jena). @barmer-2-basketball-bundesliga @medipolissc @fraportskyliners