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PK vom 24.11.2023: Medipolis SC Jena vs. FRAPORT Skyliners

Science City Jena
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9.Spieltag der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 24.November 2023: Die Pressekonferenz nach dem Heimspiel von Medipolis SC Jena gegen die FRAPORT Skyliners mit Denis Wucherer (Headcoach Frankfurt) und Björn Harmsen (Headcoach Jena). @barmer-2-basketball-bundesliga        @medipolissc     @fraportskyliners

BasketballSKYLINERSBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProA

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