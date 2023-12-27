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PK vom 27.12.2023: Medipolis SC Jena vs. Dresden Titans

Science City Jena
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14. Spieltag der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 27. Dezember 2023: Die Pressekonferenz nach dem Heimspiel von Medipolis SC Jena gegen die Dresden Titans mit Fabian Strauß (Headcoach Dresden) und Björn Harmsen (Headcoach Jena). @barmer-2-basketball-bundesliga           @medipolissc       @dresden-titans

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