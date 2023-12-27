PK vom 27.12.2023: Medipolis SC Jena vs. Dresden Titans

14. Spieltag der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 27. Dezember 2023: Die Pressekonferenz nach dem Heimspiel von Medipolis SC Jena gegen die Dresden Titans mit Fabian Strauß (Headcoach Dresden) und Björn Harmsen (Headcoach Jena). @barmer-2-basketball-bundesliga @medipolissc @dresden-titans