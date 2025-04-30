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Playoff-PK vom 30.04.2025: Science City Jena vs. VfL SparkassenStars Bochum

Science City Jena
Science City Jena

1. Playoff-Viertelfinale der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 30. April 2025: Die Pressekonferenz nach dem Heimspiel von Science City Jena gegen die VfL SparkassenStars Bochum mit Felix Banobre (Headcoach Bochum) und Björn Harmsen (Headcoach Jena). @barmer-2-basketball-bundesliga-proa @sparkassenstars-bochum

BasketballVfL SparkassenStars BochumBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProA

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