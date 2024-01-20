ProA: Medipolis SC Jena vs. Bozic Estriche Knights Kirchheim

Video-Livestream des Basketballspiels Medipolis SC Jena vs. Bozic Estriche Knights Kirchheim aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProA vom 18. Spieltag am 20.01.2024. @barmer-2-basketball-bundesliga #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @medipolissc @kreisbau-knights-kirchheim