ProA: Medipolis SC Jena vs. Bozic Estriche Knights Kirchheim

20.01.24, 17:25 Uhr
Video-Livestream des Basketballspiels Medipolis SC Jena vs. Bozic Estriche Knights Kirchheim aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProA vom 18. Spieltag am 20.01.2024. @barmer-2-basketball-bundesliga #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @medipolissc @kreisbau-knights-kirchheim
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