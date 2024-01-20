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ProA: Medipolis SC Jena vs. Bozic Estriche Knights Kirchheim

Science City Jena ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
Science City Jena
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20.01.24, 17:25 Uhr

Video-Livestream des Basketballspiels Medipolis SC Jena vs. Bozic Estriche Knights Kirchheim aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProA vom 18. Spieltag am 20.01.2024. @barmer-2-basketball-bundesliga#basketball#proa#barmer2basketballbundesliga @medipolissc @kreisbau-knights-kirchheim

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