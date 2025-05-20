Playoff-PK vom 20.05.2025: Science City Jena vs. GIESSEN 46ers

3. Playoff-Halbfinale der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 20.Mai 2025: Die Pressekonferenz nach dem Heimspiel von Science City Jena gegen die GIESSEN 46ers mit Frenkie Ignjatovic (Headcoach Gießen) und Björn Harmsen (Headcoach Jena). @barmer-2-basketball-bundesliga-proa @giessen-46er