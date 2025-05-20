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Playoff-PK vom 20.05.2025: Science City Jena vs. GIESSEN 46ers

Science City Jena
Science City Jena

3. Playoff-Halbfinale der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 20.Mai 2025: Die Pressekonferenz nach dem Heimspiel von Science City Jena gegen die GIESSEN 46ers mit Frenkie Ignjatovic (Headcoach Gießen) und Björn Harmsen (Headcoach Jena). @barmer-2-basketball-bundesliga-proa @giessen-46er

BasketballGIESSEN 46ersBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProA

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