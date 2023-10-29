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PK vom 29.10.2023: Medipolis SC Jena vs. Nürnberg Falcons

Science City Jena
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6.Spieltag der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 29.Oktober 2023: Die Pressekonferenz nach dem Heimspiel von Medipolis SC Jena gegen die Nürnberg Falcons mit Virgil Matthews (Headcoach Nürnberg) und Björn Harmsen (Headcoach Jena). @barmer-2-basketball-bundesliga        @medipolissc     @nuernberg-falcons-bc

BasketballNürnberg Falcons BCBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProA

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