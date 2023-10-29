PK vom 29.10.2023: Medipolis SC Jena vs. Nürnberg Falcons

6.Spieltag der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 29.Oktober 2023: Die Pressekonferenz nach dem Heimspiel von Medipolis SC Jena gegen die Nürnberg Falcons mit Virgil Matthews (Headcoach Nürnberg) und Björn Harmsen (Headcoach Jena). @barmer-2-basketball-bundesliga @medipolissc @nuernberg-falcons-bc