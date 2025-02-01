PK vom 01.02.2025: Science City Jena vs. PS Karlsruhe Lions

21. Spieltag der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 01. Januar 2025: Die Pressekonferenz nach dem Heimspiel von Science City Jena gegen die PS Karlsruhe Lions mit Aleksandar Šćepanović (Headcoach Karlsruhe) und Björn Harmsen (Headcoach Jena). @barmer-2-basketball-bundesliga-proa @ps-karlsruhe-lions



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