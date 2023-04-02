Pressekonferenz vom 02.04.2023: Medipolis SC Jena vs. ART GIANTS Düsseldorf

29.Spieltag der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 02.April 2023: Die Pressekonferenz nach dem Heimspiel von Medipolis SC Jena gegen die ART GINATS Düsseldorf mit Florian Flabb (Headcoach Düsseldorf) und Michael Mai (Headcoach Jena). @barmer-2-basketball-bundesliga @medipolissc @art-giants-duesseldorf