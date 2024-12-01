PK vom 01.12.2024: Science City Jena vs. HAKRO Merlins Crailsheim

11. Spieltag der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 01. Dezember 2024: Die Pressekonferenz nach dem Heimspiel von Science City Jena gegen die HAKRO Merlins Crailsheim mit David McCray (Headcoach Crailsheim) und Björn Harmsen (Headcoach Jena). @barmer-2-basketball-bundesliga @hakromerlins