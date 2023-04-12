Pressekonferenz vom 12.04.2023: Medipolis SC Jena vs. JobStairs GIESSEN 46ers

31.Spieltag der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 12.April 2023: Die Pressekonferenz nach dem Heimspiel von Medipolis SC Jena gegen die JobStairs GIESSEN 46ers mit Frenkie Ignjatovic (Headcoach Gießen) und Michael Mai (Headcoach Jena). @barmer-2-basketball-bundesliga @medipolissc @jobstairs-giessen-46er